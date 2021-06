Fußball : Holstein Kiel holt Abwehrspieler Julian Korb

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die neue Spielzeit den Abwehrspieler Julian Korb unter Vertrag genommen.

Kiel | Wie der Club am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 29-Jährige bis zum 30. Juni 2023 an der Förde. Zuletzt spielte Korb bis zum Ende der Saison 2019/20 für den Ligarivalen Hannover 96 und war danach vereinslos. „Wir freuen uns, dass wir mit Julian Korb einen erfahrenen und hochmotivierten Spieler für uns gewinnen konnten, der all' das verkörpert...

