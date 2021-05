Fußball : Holstein Kiel hat Relegation sicher: Krimi gegen Regensburg

Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und mindestens den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga sicher. Im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg feierten die Kieler am Donnerstag nach großem Kampf mit 3:2 (1:1) ihren siebten Heimsieg in Serie. Ein Sieg fehlt Holstein nun noch zum direkten Aufstieg in die Bundesliga. Andreas Albers (16. Minute/Handelfmeter) und Albion Vrenezi (75.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Fi...

