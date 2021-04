Fußball : Holstein Kiel geht mit Vorfreude ins Pokal-Halbfinale

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit großer Vorfreude in das erste Pokalhalbfinale der Vereinsgeschichte.

Kiel | „Es ist herausragend, ein Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund zu haben. Und das nicht, weil sich die Losfee verirrt hat“, sagte der Kieler Coach Ole Werner am Donnerstag. Auch wenn der Erstligist am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) der große Favorit sei, wollen die „Störche“ ihre Chancen suchen, das Endspiel am 13. Mai zu erreichen. Nicht mithelfen...

