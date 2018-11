Fußball : Holstein Kiel gegen Sandhausen wieder mit Schmidt

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann im Heimspiel am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) wieder auf seine bewährte Innenverteidigung zurückgreifen. Dominik Schmidt hat seine Wadenprobleme, die ihn im Auswärtsspiel beim SC Paderborn (4:4) zum Zuschauen zwangen, auskuriert. Damit dürfte er an der Seite von Hauke Wahl in der Startelf stehen. «Steven Lewerenz und Aaron Seydel werden allerdings ausfallen. Die Diagnose bei Aaron heißt Geduld», sagte Holstein-Trainer Tim Walter am Donnerstag.

von dpa

22. November 2018, 14:46 Uhr

U21-Nationalspieler Seydel ist wegen einer Fersenreizung schon seit gut zwei Monaten außer Gefecht, Linksaußen Lewerenz hat Rückenprobleme und in dieser Saison erst vier Kurzeinsätze bestritten. Trainer Walter geht von einem defensiv agierenden Gegner aus. «Sandhausen spielt bieder, destruktiv. Sie werden versuchen über die Konter zu kommen», sagte der 43-Jährige.

Torhüter Kenneth Kronholm stimmt die Rückkehr von Routinier Schmidt zuversichtlich. «Die letzten Spiele haben wir einfach zu viele Gegentore bekommen. Ich würde mal gerne wieder zu null spielen», sagte der 32-Jährige. Die «Störche» sind in dieser Saison in sieben Heimspielen in der Liga und im DFB-Pokal noch ungeschlagen. Die Serie soll ausgebaut werden. «Ich bin mir sicher, dass wir die Punkte in Kiel behalten werden», sagte Kronholm.