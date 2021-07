Fußball : Holstein Kiel gegen Dänemarks Meister Bröndby 1:1

Holstein Kiel hat auch im zweiten Testspiel vor der neuen Saison keinen Sieg errungen.

Kiel | Der Fußball-Zweitligist kam am Samstag im heimischen Trainingszentrum gegen den dänischen Meister Bröndby IF zu einem 1:1 (0:1). Die Dänen gingen durch Kevin Mensah in Führung (7. Minute). Den Ausgleich erzielte Innenverteidiger Marco Komenda (66.). Die Zugänge Patrick Erras, Steven Skrzybski und Fiete Arp standen in der Startelf. Die Mannschaft vo...

