Fußball : Holstein Kiel ersatzgeschwächt: Seydel und Lewerenz fehlen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit personellen Sorgen in der Offensive in das Heimspiel gegen den VfL Bochum. Neben U21-Nationalspieler Aaron Seydel, der wegen einer Fersenverletzung schon am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Pleite in Fürth gefehlt hatte, steht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auch Steven Lewerenz nicht zur Verfügung. Der 27 Jahre alte Linksaußen klagt über Rückenbeschwerden. Fraglich ist zudem der Einsatz von Mittelstürmer Benjamin Girth aufgrund von Wadenproblemen.

von dpa

20. September 2018, 14:31 Uhr

Trotz der Personalprobleme und der ersten Saisonpleite im Nacken ist Trainer Tim Walter zuversichtlich. «Es gibt Tage, an denen läuft es nicht. Fürth war so einer, aber es besteht kein Grund für uns, etwas zu ändern», sagte der 42-Jährige am Donnerstag. Anstelle von Lewerenz dürfte Spielmacher Jae-Sung Lee wieder in die Startelf rücken. Der 26 Jahre alte Südkoreaner war in Fürth nur Edelreservist gewesen.

Die «Störche» erwartet eine schwere Aufgabe. Das Gäste-Team von Trainer Robin Dutt kommt mit der Empfehlung eines 6:0-Heimsieges über den FC Ingolstadt an die Kieler Förde. «Bochum ist eine Mannschaft, die mitspielen wird und mit extrem viel Tempo angreift», sagte Tim Walter, «aber auch gegen die werden wir unsere Räume bekommen.»