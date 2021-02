Fußball : Holstein Kiel am 3. März im Pokal-Viertelfinale in Essen

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat die Viertelfinal-Paarungen des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt.

Kiel | Laut der Mitteilung von Mittwoch spielt Zweitligist Holstein Kiel am 3. März beim Viertligisten Rot-Weiss Essen um den Einzug in das Halbfinale. Die Partie im Stadion an der Hafenstraße beginnt um 18.30 Uhr (Sky). Das Erreichen der Vorschlussrunde wäre ...

