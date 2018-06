Musik : Hollywood-Star Kiefer Sutherland begeistert bei Konzert

Hollywood-Star und Produzent Kiefer Sutherland hat am Sonntagabend vor rund 900 Fans ein Konzert in Hamburg gegeben. «Ich war total geschockt, als ich gemerkt habe, wie viele Lieder ich über das Trinken geschrieben habe», sagte der 51-Jährige zu Beginn seines Auftritts in einem Club nahe der Reeperbahn. Im Rahmen seiner «Reckless»-Tour begeisterte der 51-Jährige die Besucher mit seinen Songs, die gefühlvolle Country- und Folk-Elemente ausweisen. Zusammen mit einer vierköpfigen Band und ohne eine aufwendige Bühnenshow präsentierte er unter anderem Lieder aus seinem Debüt-Album «Down in a hole».

von dpa

11. Juni 2018, 05:33 Uhr

Der Golden Globe-Gewinner wurde vor allem durch Filme wie «Die Jury» bekannt und feierte zudem große Erfolge mit der Serie «24». Das Konzert in Hamburg ist die dritte von fünf Stationen von Sutherlands Deutschland-Tour. Nach Auftritten in Köln und Leipzig sind weitere Shows in Berlin (12. Juni) und Nürnberg (13. Juni) geplant.