Freizeit : Holiday on Ice stellt neue Stars für Show vor

von dpa

25. April 2018, 06:10 Uhr

Die Eiskunstshow «Holiday on Ice» stellt am heutigen Mittwoch in Hamburg die neuen Stars ihrer nächsten Tournee vor. Seit mehr als 70 Jahren begeistert die Produktion Fans auf der ganzen Welt. Die bekanntesten deutschen Eiskunstläufer waren Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Die zweimaligen Weltmeister liefen nach ihrer aktiven Karriere jahrelang für den Veranstalter. Im vergangenen Jahr hieß das Programm in 13 deutschen Städten «Atlantis» und war eine Hommage an das versunkene Paradies. Die jährlich neu kreierte Live-Show auf Eis zieht mit immer neuen Choreographien und Kostümen das Publikum in die Arenen. Traditionell startet die Veranstaltung im Herbst. Die neue Holiday-on-Ice-Produktion tourt vom 29. November bis 24. Februar 2019 durch 14 deutsche Städte.