Unterhaltung : «Holiday on Ice»-Show «Supernova» entführt zu den Sternen

Schneesturm, Polarlichter, Abenteuer in fremden Galaxien - die neue «Holiday on Ice»-Show «Supernova» bringt Polarwelten mit dem Weltraum zusammen. Die Show hebt ab und auch Popsängerin Sarah Lombardi ist ein Teil davon.

Avatar_shz von dpa

16. Oktober 2019, 14:14 Uhr

Die Eisshow «Holiday on Ice» will mit dem neuen Programm «Supernova» das Publikum auf eine Reise zu den Sternen mitnehmen. «Es wird ein großes Spektakel», sagte Kreativchef Robin Cousins am Mittwoch in Hamburg. «Im vergangenen Jahr waren wir mit «Atlantis» unter Wasser und nun verlassen wir die Welt.»

Die Geschichte beginnt in einer Winterlandschaft. Ein Schneesturm zieht die Eisläufer schließlich in den Kosmos und auf eine Reise durch die Galaxien - bis eine galaktische Explosion die Künstler wieder auf die Erde bringt. «Wir schöpfen alle Dimensionen der Eisbühne vollends aus, Eiskunstläufer performen gleichzeitig auf dem Eis und fliegen darüber», so Cousins. Abgesehen davon könne das Publikum auch im 76. Jahr der Show mitreißende Musik, spektakuläre Kostüme und atemberaubende Akrobatik erwarten.

Mit dabei sind erstmals Popsängerin Sarah Lombardi (27) und ihr Eistanzpartner Panagiotis «Joti» Polizoakis. Die beiden hatten in diesem Jahr die Sat.1-Show «Dancing on Ice» gewonnen. Nun stehen die beiden für die «Holiday on Ice»-Tour erneut gemeinsam im Scheinwerferlicht. Das sei durchaus eine Umstellung gewesen, sagte die Kölnerin der Deutschen Presse-Agentur. «Zum einen ist das eine megagroße Show, es sind unendlich viele Profis dabei und man möchte ja auch irgendwie mithalten» sagte Lombardi weiter. Zum anderen werde der Auftritt nun nicht mehr geschnitten, sondern das Publikum «sieht alles von allen Seiten». Da könne man nun nicht mehr so gut schummeln.

Das Paar wird den Angaben zufolge an zehn deutschen Auftrittsorten dabei sein. Neben der Performance zu «Show me love» präsentieren die beiden eine Kür zum Song «Wie schön du bist» von Sarah Connor und sind im Finale mit dem gesamten Ensemble zu erleben. Für die Show sei Lombardi eine Bereicherung, sagte Geschäftsführer und Produzent Peter O'Keeffe. «Sarah ist ein Showgirl, eine verdammt harte Arbeiterin und eine verdammt gute Eisläuferin.» Sie werte die Show auf, gerade für das jüngere Publikum.

Die offizielle Erstaufführung der «Supernova»-Show ist für den 27. November in Grefrath (Nordrhein-Westfalen) geplant. Danach stehen zwölf weitere Tourorte an. «Holiday on Ice» ist im Winter stets mit zwei Shows in Deutschland unterwegs. Seit 2018 und auch 2019/2020 läuft deshalb noch «Showtime».