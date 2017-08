Brände : Hoher Schaden bei Feuer in Jugendzentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Ein Feuer in einem Jugendhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht zum Montag großen Sachschaden verursacht. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Das Feuer brach aus unbekannter Ursache unter dem Vordach auf der Rückseite des Gebäudes aus. Die Flammen griffen auf das Dach über. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.

Polizei-Meldung

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 08:05 Uhr