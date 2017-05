American Football : Hohe Auswärtshürden für die norddeutschen Football-Teams

Das erste Spiel gegen den Traditionsclub aus Köln hatten die Hurricanes 27:10 gewonnen. Allerdings haben die Crocodiles durch den Sieg gegen die Berlin Adler und die knappe Niederlage gegen die Berlin Rebels Selbstvertrauen getankt. «Deshalb wird das Spiel eine große Herausforderung», sagt der Kieler Geschäftsführer Gunnar Peter.

«Schlusslicht» Hamburg Huskies strebt dagegen im fünften Spiel den ersten Saisonsieg in der Nordstaffel der German Football League an. Die Schlittenhunde treten am Samstag (15.00 Uhr) bei den bislang unbesiegten Berlin Rebels an. Am vergangenen Samstag hatten die Hamburger eine bittere 0:56-Pleite in Kiel kassiert. Danach hatte Coach Sean Embree an die Einstellung und den Willen seiner Spieler appelliert und hofft nun auf einen entsprechenden Effekt.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 12:41 Uhr