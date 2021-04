Hockey : Hockey: UHC Hamburg verliert in Berlin Viertelfinal-Auftakt

Der UHC Hamburg ist mit einer Niederlage in die Viertelfinal-Playoffs der 1.

Berlin | Feldhockey-Bundesliga gestartet. Der Norddeutschen unterlagen am Samstag im ersten von maximal drei Spielen dem Berliner HC mit 0:3 (0:0). Für die Endrunde am 8./9. Mai in Mannheim ist qualifiziert, wer zuerst zweimal gewonnen hat. Die Tore für die Berliner erzielten Nationalspieler Jonas Gomoll (31., 55. Minute) und Tom Neßelhauf (53.). Die zweite...

