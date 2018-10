Handball : Hockey-Olympiasieger Fürste Botschafter für die Handball-WM

Moritz Fürste ist Hamburgs Botschafter für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Januar. Der Hockey-Olympiasieger von 2008 und 2012 und Weltmeister von 2006 wurde am Dienstag in der Hansestadt vorgestellt. Gemeinsam mit seinen Mit-Botschaftern Pascal Hens und Henning Fritz soll der 33-Jährige Werbung für den WM-Standort Hamburg machen, wo am 25. Januar die Halbfinalspiele stattfinden.

von dpa

16. Oktober 2018, 12:24 Uhr

Die Weltmeisterschaft findet vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark statt. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop bestreitet das Eröffnungsspiel gegen ein vereinigtes Team aus Korea in Berlin.

«2006 durfte ich mit der Hockey-Nationalmannschaft eine Heim-WM selbst erleben und mit unseren Fans den Titel feiern. Auf ein ähnliches Erlebnis hoffe ich auch im kommenden Januar», sagte Fürste. Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbunds, ergänzte: «Moritz Fürste ist einer der erfolgreichsten Mannschaftssportler und wird uns helfen, noch mehr Menschen Vorfreude auf die WM 2019 zu vermitteln.»

Zu Gast bei der Präsentation war auch Hamburgs Sportsenator Andy Grote. Hens, der mit Ex-Torwart Fritz bei der Heim-WM 2007 den Titel geholt hatte, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Fürste: «Dass wir Moritz in unserem Team haben, ist überragend.»