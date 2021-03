Hockey : Hockey-Olympiasieger eröffnet weitere Corona-Testzentren

Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste eröffnet in dieser und der kommenden Woche zwölf weitere Corona-Schnelltestzentren in Hamburg, in denen Bürger sich kostenlos auf das Virus untersuchen lassen können.

Mönchengladbach | Mit dann 25 Schnelltestzentren wird der 36 Jahre alte Hamburger zu einem der Top-Anbieter in seiner Heimatstadt. „Das Testen ist ein maßgeblicher Teil der Strategie im Kampf gegen Corona. Die Infrastruktur muss auf- und ausgebaut werden“, sagte Fürste der Deutschen Presse-Agentur. Als Geschäftsführer der Sportevent-Agentur „Upsolut Sports“ musste e...

