Hockey : Hockey-Nationalspielerin: Vorfreude auf anderes Olympia

Hockey-Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst freut sich trotz aller Corona-Einschränkungen auf die Olympischen Spiele in Tokio.

Mönchengladbach | „Absolut! Etwas Größeres gibt es für uns Hockey-Spieler doch gar nicht“, sagte die Angreiferin des Uhlenhorster HC Hamburg am Dienstag in London. Dort bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Mittwoch und Donnerstag (21.00 Uhr) zwei Spiele in der FIH-Pro-League gegen Großbritannien. Allerdings fühlt es sich für die 25 Jahre alte ...

