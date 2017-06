Hockey : Hockey-Herren gewinnen Länderspiel gegen Frankreich mit 4:0

Deutschlands Hockey-Herren haben das erste von zwei Länderspielen gegen Frankreich in Wohltorf bei Hamburg am Dienstagabend klar mit 4:0 (1:0) gewonnen. Jonas Gomoll (3. Minute, 57.), Timm Herzbruch (41.) und Marco Miltkau (48.) erzielten die Tore für das Team von Bundestrainer Stefan Kermas, das sich mit einem Lehrgang auf die WM-Qualifikation in Johannesburg in Südafrika vorbereitet.