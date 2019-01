Hockey : Hockey-Frauen gewinnen zwei Testspiele gegen Belgien

Die deutschen Hockey-Frauen haben ihre beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die Pro League gewonnen. Gegen Belgien gab es am Dienstag in der Mannheimer Feldhockey-Halle einen 4:3 (2:1)-Sieg. Gegen den gleichen Gegner hatte die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger am Montagabend 3:0 (1:0) gewonnen.

von dpa

15. Januar 2019, 16:56 Uhr

Die deutschen Treffer erzielten am Dienstag Alisa Vivot (Düsseldorfer HC), Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) sowie zweimal Sonja Zimmermann (UHC Hamburg). Am Montag waren Rebecca Grote (Rot-Weiß Köln) per Siebenmeter sowie Teresa Martin Pelegrina und Charlotte Stapenhorst (beide UHC Hamburg) erfolgreich.

Ihre ersten Einsätze in der Pro League haben die deutschen Spielerinnen in Australien (10. Februar), Neuseeland (15. Februar) und Argentinien (22. Februar).