Hockey : Hockey-Damen verpassen Champions-Cup-Sieg knapp

Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC Hamburg haben den Gewinn des europäischen Champions Cups knapp verpasst. Im Finale des Turniers im niederländischen 's-Hertogenbosch unterlagen die Norddeutschen am Pfingstmontag den Gastgeberinnen des HC 's-Hertogenbosch mit 1:2 (1:1). Der Treffer von Eileen Hoffmann aus der 22. Minute war am Ende zu wenig für die UHC-Damen, die sich eine Woche nach der nationalen Titelverteidigung in Mannheim auch auf internationalem Bankett wieder stark präsentierten.