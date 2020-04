Buntes : Hochzeit von Hamburger Paar wird zum Internet-Hit

Hochzeit mit Mundschutz und Handschuhen, dafür ohne Trauzeugen und Angehörige: Viele Paare sagen angesichts solcher trüben Aussichten ihre Hochzeit lieber gleich ab. Nicht so Miriam und David Peters aus Hamburg. Die beiden waren am vergangenen Wochenende wie geplant vors Standesamt nach Uetersen bei Hamburg gezogen - und erlebten auf der Rückfahrt eine Überraschung: Entlang der Strecke hatten sich an einzelnen Stationen nahezu alle ursprünglich geladenen Gäste postiert, um die frisch Vermählten mit Musikbeiträgen, Geschenken und weiteren kreativen Aktionen zu überraschen.

Avatar_shz von dpa

03. April 2020, 17:38 Uhr

Ein Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hatte das Paar begleitet, das Video dazu wurde inzwischen zu einem Hit im Internet, allein auf Facebook erhielt der Clip bereits 3,5 Millionen Klicks. Zu den Gratulanten am Wegesrand gehörten Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder fremde Menschen, die sich von der emotionalen Stimmung anstecken ließen. Besonders rührend war sicherlich der Moment, als Miriams Schwester, die mit ihrem Mann und den Kindern am Straßenrand stand, für das Brautpaar einen Hit von Schlagerstar Helene Fischer sang. «Das war ein wunderbarer Hochzeitstag», bedankt sich Miriam am Ende des Videos.