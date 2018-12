Verkehr : Hochbahn und S-Bahn stellen einheitlichen WLAN-Zugang vor

von dpa

03. Dezember 2018, 03:11 Uhr

Die Hamburger Hochbahn und die S-Bahn Hamburg stellen heute einen einheitlichen WLAN-Zugang vor. Hochbahn-Chef Henrik Falk und sein Kollege Kay Uwe Arnecke von der S-Bahn Hamburg GmbH werden über den Stand des Projekts informieren und einen Ausblick geben. Ebenfalls dabei ist Theo Weirich, Geschäftsführer der Norderstedter Telekommunikationsfirma wilhelm.tel, die als Provider in Hamburg das kostenfreie WLAN-Netz Mobyclick aufbaut. Schon jetzt gebe es dafür mehr als 2000 Zugangspunkte im Großraum Hamburg. Auch in den Bussen der Hochbahn und an den U-Bahnhöfen können Fahrgäste kostenlos im Internet surfen.