Statistik : Historischer Tiefstand bei Zahl der Verkehrstoten

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren gesunken. Bei Unfällen im Straßenverkehr starben den vorläufigen Zahlen zufolge 3059 Menschen, 216 oder 6,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Avatar_shz von dpa

27. Februar 2020, 09:45 Uhr

In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Unfälle leicht auf 15 900. Die Zahl der Verkehrstoten ging um 23 auf 99 zurück.