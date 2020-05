Fußball : Hinterseer: «Froh, dass ich meinem Job nachgehen kann»

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer sieht sich in der Corona-Krise als Fußball-Profi in einer privilegierten Position im Vergleich zu anderen Menschen. «Wir sind uns bewusst, dass es viele Leute gibt, die es viel schwerer als uns erwischt hat», sagte der 29-Jährige der «Bild» (Donnerstag). Er sei froh, «dass ich meinem Job nachgehen kann und darf. Das ist in der aktuellen Situation ein Privileg.»

Avatar_shz von dpa

14. Mai 2020, 09:02 Uhr

Der österreichische Nationalspieler tritt am Sonntag mit dem Hamburger SV bei der Saisonfortsetzung in der 2. Bundesliga nach über zwei Monaten Corona-Zwangspause bei der SpVgg Greuther Fürth an. Der HSV hat vor der Partie ein Quarantäne-Trainingslager in Herzogenaurach in der Nähe von Fürth bezogen. «Natürlich sind die Abläufe in der Form nicht so gewohnt», berichtete Hinterseer. Sie hätten aber einen «Super-Platz». «Es wird darauf geachtet, dass es uns an nichts fehlt.» Es sei eine Art Trainingslager. «Da bin ich sonst auch nicht draußen unterwegs.»

Die Geisterspiele nannte Hinterseer «ungewohnt». Die Mannschaft müsse die Stimmung auf den Platz bringen. «Wir haben ein großes Ziel. Egal ob 50 000 oder 200 Leute im Stadion sind.» Der HSV kämpft als Tabellendritter noch um die Rückkehr in die Bundesliga.