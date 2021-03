Kriminalität : Hintergründe für Angriff in Sprachschule weiter unklar

Auch vier Tage nach dem Angriff auf einen Lehrer in einer Möllner Sprachschule ist das Motiv des Angreifers nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Lübeck | Der 32 Jahre alte Syrer schweige weiterhin zu den Vorwürfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er soll am Donnerstag einen 44 Jahre alten Lehrer der Schule mit einem Messer angegriffen und am Kopf verletzt haben. Nach Angaben des Opfers habe der 32-Jährige in der Vergangenheit zwar einen Deutschkurs an der Schule besucht, teilte...

