Kriminalität : Hintergründe der tödlichen Attacke auf 83-Jährige unklar

Im Fall der tödlichen Attacke auf eine 83-Jährige in Peine bleiben die Hintergründe weiter völlig unklar.

Peine | „Wir haben bisher keine neuen Erkenntnisse, die wir mitteilen können“, sagte Christina Wotschke von der zuständigen Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Hildesheim. Nach ersten Ermittlungen hatten zwei Männer am Dienstag an der Tür eines älteren Ehepaare...

