Hilfsorganisationen : Hilfswerk: Corona „hat uns um Jahre zurückgeworfen“

In mehr als 70 Ländern arbeitet die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland - in Zeiten von Corona und besonders erschwerten Bedingungen. In der Führung des Hamburger Vereins gibt es jetzt einen Wechsel.

Hamburg | Die Corona-Pandemie macht mit ihren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder dem Hamburger Kinderhilfswerk Plan International Deutschland auch in puncto Gleichberechtigung zu schaffen. „Das Virus hat uns um Jahre zurückgeworfen“, sagte Kathrin Hartkopf, die am Donnerstag ihr neues Amt als Sprecherin der Geschäftsführung des weltweit tätigen Vereins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.