Migration : Hilfsschiff „Nadir“ bringt 86 Bootsmigranten nach Italien

Das von einem deutschen Verein betriebene Hilfsschiff „Nadir“ hat 86 vor Malta gerettete Bootsmigranten nach Angaben der Crew sicher an die italienischen Behörden übergeben.

Valletta | Das von einem deutschen Verein betriebene Hilfsschiff „Nadir“ hat 86 vor Malta gerettete Bootsmigranten nach Angaben der Crew sicher an die italienischen Behörden übergeben. Das sagte ein Sprecher der Initiative, Gerhard Trabert, am Donnerstag in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Der Motorsegler hatte die Menschen nach Angaben der Organisation Resqs...

