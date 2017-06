Hilfsorganisationen : Hilfsorganisationen mit rund 400 Helfern beim G20-Gipfel

vergrößern 1 von 1 Foto: arifoto UG 1 von 1

Rund um den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli sind etwa 400 Mitarbeiter von Hamburger Hilfsorganisationen im Einsatz. Neben dem Sanitätsdienst und der Wasserrettung würden die Helfer auch zur Gefahrenabwehr eingesetzt, teilten der Arbeiter Samariter-Bund Hamburg, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst gemeinsam am Freitag mit. In den vergangenen Monaten seien die Helfer unter anderem mit Fortbildungen auf ihren Einsatz vorbereitet worden. Zum Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer werden in Hamburg bis zu 100 000 Gegendemonstranten erwartet.

Infos der Stadt Hamburg zum Gipfel

Infos der Stadt Hamburg zu Auswirkungen für die Bürger

Karte und Infos Sicherheitszone Elbphilharmonie

Karte und Infos Sicherheitszone rund um die Messe

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:16 Uhr