Brände : Heulager geht in Flammen auf: 50 000 Euro Schaden

von dpa

01. November 2018, 07:51 Uhr

Ein Heulager in Lindewitt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am späten Mittwochabend in Brand geraten. Zwei landwirtschaftliche Maschinen seien durch die Flammen zerstört worden, teilte die Polizei Flensburg am Donnerstag mit. Ein Übergreifen des Feuers auf eine in der Nähe gelegene Biogasanlage verhinderten die Einsatzkräfte. Personen wurden nicht verletzt. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.