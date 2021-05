Hockey : Herren-Coach nominiert Hockey-Kader für Olympia und EM

Hockey-Bundestrainer Kais al Saadi hat am Freitag in Hamburg seinen Kader für die Europameisterschaft im Juni und die Ende Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio veröffentlicht.

Mönchengladbach | Die Nominierung sei noch vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), teilte der Deutsche Hockey-Bund am Freitag mit. Für Tokio hat Al Saadi 15 von 16 möglichen Plätzen vergeben. Der zurzeit verletzte Kölner Mats Grambusch soll Ende Juni bei einem Lehrgang in Valencia seine Form präsentieren. Sollte er bis dahin nicht fit...

