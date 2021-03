Senat : Herr der Spritzen: Tschentscher hilft im Impfzentrum

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher nimmt sich einen ganzen Tag Zeit, will genau wissen, was im Impfzentrum der Stadt passiert. Als gelernter Laborarzt hilft er auch bei der Vorbereitung des Impfstoffs. Das stellt sich als gar nicht so einfach heraus.

Messe Hamburg | Gelernt ist gelernt, schließlich hat er jahrelang als Laborarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gearbeitet. Peter Tschentscher weiß also, was er tut, als er den Sonntag im Impfzentrum der Stadt verbringt. Anders als Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) lässt sich Hamburgs Bürgermeister aber nicht impfen, sondern hil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.