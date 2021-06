Religion : Hensel fordert Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg

Der neue Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, hat die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) an der Alster gefordert.

Hamburg | „Ich bin dafür, dass dieses Zentrum geschlossen wird. Wir können das nicht dulden“, sagte Hensel der „Welt am Sonntag“. „Es sind Repräsentanten eines Landes, das jeden zweiten Tag fordert, Israel müsse von der Landkarte verschwinden“, sagte Hensel, der sein Amt am 1. Juli antritt. Das IZH sei eine reale Bedrohung für in Hamburg lebende Juden, aber auc...

