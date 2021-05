Schifffahrt : Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ in die Saison gestartet

Fast zwei Monate später als geplant steuert der „Halunder Jet“ nun wieder Helgoland an. Einsteigen können Urlauber und Tagestouristen täglich in Hamburg und Cuxhaven. Wer an Bord will, muss wegen der Corona-Pandemie einige Regeln einhalten.

Flensburg | Der Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ ist am Donnerstagmorgen in die neue Saison gestartet. „Es hat alles wunderbar geklappt“, sagte die Geschäftsführerin der Reederei FRS Helgoline, Birte Dettmers, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Fahrgäste sind alle sehr glücklich und verhalten sich vorbildlich.“ Ursprünglich war der Saisonstart für d...

