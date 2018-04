Wohnen : Helgoland braucht Wohnungen

von dpa

25. April 2018, 07:51 Uhr

Helgoland braucht Wohnraum - und will deshalb die Umwandlung von Wohnungen in Feriendomizile stoppen. «Es wird in vielen Urlaubsregionen seit 30 Jahren enorm viel von Wohnraum in Appartements gewandelt - auf Helgoland allein mehr als 1000 Betten», sagte Helgolands Bürgermeister Jörg Singer. Auf der Hochseeinsel gebe es aber ausreichend Unterkünfte für Urlauber. Gebraucht werde mehr Wohnraum für jene, die auf Helgoland leben und arbeiten wollen. Die Gemeinde will deshalb am Donnerstag eine sogenannte Erhaltungssatzung erlassen, die am 1. Mai in Kraft treten soll. Wer dann aus Wohnraum eine Ferienwohnung machen will, muss einen Antrag stellen. «Die Wahrscheinlichkeit, dass der abgelehnt wird, ist sehr hoch.»