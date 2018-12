Unfälle : Heizöl in Nord-Ostsee-Kanal gelaufen

von dpa

12. Dezember 2018, 07:49 Uhr

An einer Schiffstankstelle in Brunsbüttel sind aus einem Behälter mehrere Tausend Liter Heizöl ausgetreten und teilweise in den Nord-Ostsee-Kanal gelangt. Wie es zu dem Leck kam und wie viele Liter am späten Dienstagabend in den Kanal gelangt sind, war zunächst unklar, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Einsatzkräfte hätten versucht, das Heizöl mit Schläuchen aus dem Kanal zu entfernen.