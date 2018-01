Haushalt : Heinold legt Haushaltsabschluss für 2017 vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 05:18 Uhr

Die genauen Zahlen will Heinold heute vorstellen. Sie hat angekündigt, einen dreistelligen Millionenbetrag zum Abbau der Schulden zu nutzen. Bereits das Haushaltsjahr 2016 hatte das Land mit einem Überschuss in Höhe von 565 Millionen Euro abgeschlossen, davon flossen 385 Millionen Euro in die Schuldentilgung. Dennoch belaufen sich die Verbindlichkeiten auf gut 26 Milliarden Euro.