Fußball : Heerwagen verlässt FC St. Pauli: Wechsel zum FC Ingolstadt

Torwart Philipp Heerwagen zieht Konsequenzen aus seiner Reservisten-Rolle beim FC St. Pauli und wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zum FC Ingolstadt. «Philipp ist mit dem ausdrücklichen Wunsch, den Verein zu verlassen und nach Ingolstadt zu wechseln, auf uns zugekommen. Wir hätten ihn sehr gerne behalten und haben auch versucht, ihn zu überzeugen, hierzubleiben», sagte St. Paulis Sportchef Uwe Stöver am Sonntag. «Aufgrund seiner Verdienste, die er sich auf und neben dem Platz erworben hat, haben wir seinem Wunsch aber entsprochen.»

von dpa

19. August 2018, 13:51 Uhr

Heerwagen erhält in Ingolstadt einen Vertrag bis zum Saisonende. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Seit September 2013 stand der 35-Jährige beim Kiezclub unter Vertrag und absolvierte für ihn 24 Pflichtspiele. «Ich bin dem Verein und allen Beteiligten sehr dankbar, mir diese neue sportliche Herausforderung zu ermöglichen. Meine Verbindung zur Wertegemeinschaft FC St. Pauli und ihrer Mitglieder bleibt trotz des Wechsels unberührt», sagte er.

Auslöser des Transfers war die Entscheidung von Markus Kauczinski, den Keeper in den bisherigen Pflichtspielen nicht in den Kader zu nehmen. Stattdessen berief der Coach den bisherigen U21-Torhüter Svend Brodersen als zweiten Mann hinter Stammkeeper Robin Himmelmann. 2016/17 war Heerwagen vom damaligen Trainer Ewald Lienen nach einer Himmelmann-Verletzung noch zur Nummer eins befördert worden. Er stand 20 Spiele im Kasten und hatte großen Anteil am Klassenverbleib. Unter Lienen-Nachfolger Olaf Janßen und zunächst auch unter Kauczinski war Heerwagen dann klaglos die Nummer zwei. Die Versetzung auf die Tribüne nannte er «sehr enttäuschend» und kündigte Konsequenzen an.