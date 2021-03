Gesellschaft : Hebammen kritisieren enormen Personalmangel in Kliniken

Hamburgs Hebammen arbeiten ihrem Verband zufolge derzeit am Limit und wünschen sich mehr Verstärkung in den Kliniken.

Hamburg | „Ich mache mir große Sorgen um die Kollegen. Da ist es nicht nur fünf vor zwölf, sondern zwölf“, sagte Vorsitzende des Hebammenverbands, Andrea Sturm der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der Corona-Krise kommen etwa Geburtshilfe in Schutzmontur, längere Beratungszeiten oder nötige Doppelschichten bei coronapositiven Gebärenden zu den Schwierigk...

