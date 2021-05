Handball : HBL-Boss Bohmann: Nicht gedacht, dass alle Clubs es schaffen

Die Handball-Bundesliga ist froh darüber, die aktuelle Spielzeit regulär über die Bühne zu bringen.

Köln | „Ich hätte keine Wette darauf abgegeben, dass wir die Saison so beenden können“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Montag bei einer Online-Runde vor dem Finalturnier um den DHB-Pokal am Donnerstag und Freitag in Hamburg. Bohmann lobte ausdrücklich das Management der Bundesligisten. Er sei vor dem Beginn der Serie „nicht davon ausgegangen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.