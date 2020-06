Schifffahrt : Havarie der «MSC Zoe»: Abschlussbericht wird vorgestellt

In einem schweren Sturm verliert die «MSC Zoe» 2019 einen Teil ihrer Fracht. 345 Container gehen über Bord. Ihr Inhalt verschmutzt die niederländische und die niedersächsische Küste. In Hamburg wollen Experten nun ihren Abschlussbericht zu dem Seeunfall vorstellen.

25. Juni 2020, 06:23 Uhr

Eineinhalb Jahre nach der Havarie des Containerschiffs «MSC Zoe» stellt die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung am Donnerstag (10.00 Uhr) ihren Abschlussbericht vor. Das unter der Flagge von Panama fahrende, knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff mit 8000 Containern an Bord hatte in der Nacht zum 2. Januar 2019 auf der Fahrt von Portugal nach Bremerhaven 342 Container in der stürmischen Nordsee verloren.

Dabei waren 297 Container in niederländischen Gewässern bei der Insel Ameland und 45 in deutschen Gewässern vor der Insel Borkum versunken. Die meisten Metallkisten zerbarsten beim Aufprall auf das Wasser, in der Folge trieb tonnenweise Müll an die Strände.

Die Sprecherin der FDP-Fraktion für Häfen und Schifffahrt im niedersächsischen Landtag, Hillgriet Eilers, erklärte mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung des Berichts: «Die gewonnenen Erkenntnisse müssen auch für die Landespolitik als Grundlage für eventuell nötige Anpassungen der Rahmenbedingungen gelten. (...) Wir müssen tragfähige Konzepte entwickeln, um das Wattenmeer zu schützen und gleichzeitig die ökonomischen Anforderungen zu berücksichtigen.»

Die Bundesstelle untersucht Seeunfälle in deutschen Hoheitsgewässern und auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen. Sie ermittelt auch nach Unfällen in anderen Teilen der Welt, wenn Schiffe unter deutscher Flagge oder deutsche Bürger beteiligt sind. Dabei geht es nicht um Schuld- oder Haftungsfragen, sondern um die Sicherheit.