Landtag : Haushalt 2020 und Kita-Reform im Fokus des Landtags

Haushaltsdisziplin ist wieder mehr angesagt. Schleswig-Holsteins Steuereinnahmen steigen weiter, aber längst nicht so stark wie in den letzten Jahren. Unter diesen Vorzeichen debattiert der Kieler Landtag über den Etat 2020. Es gibt noch zwei weitere Schwerpunktthemen.

24. September 2019, 17:21 Uhr

Die Haushaltspolitik beherrscht den Auftakt zur Septembersitzung des Landtags in Kiel. Mindestens vier Stunden werden die Abgeordneten am Mittwoch über den Etat-Entwurf der Landesregierung für das nächste Jahr diskutieren. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) plant Ausgaben in Höhe von gut 13,05 Milliarden Euro und damit eine Steigerung um 3,5 Prozent.

Die CDU stellte am Dienstag klar, sie folge weiterhin Heinolds Kurs. «Wir können nur auf den Weg bringen, was dauerhaft finanzierbar ist», sagte der Haushaltspolitiker Ole Plambeck. «Die Schuldenbremse müssen wir einhalten.» Sie gilt 2020 erstmals verbindlich.

Jamaika sei in wesentlichen Fragen zerstritten, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Das zeige sich auch im Haushalt. Die Möglichkeiten, Konflikte mit Geld zuzukleistern, seien geringer geworden. Im Haushalt seien auch keine nennenswerten Beiträge zum Klimaschutz zu finden.

Der Etat sieht 4,7 Milliarden Euro für Personal vor, 492 Millionen für Zinsen und 1,9 Milliarden für den kommunalen Finanzausgleich. CDU-Fraktionschef Tobias Koch zeigte sich zuversichtlich für eine Einigung im Streit um die Finanzausstattung der Kommunen. Diese hatten in der vorigen Woche Verhandlungen mit der Regierung abgebrochen. Jetzt wollen sie laut Koch mit den Fraktionen reden.

1,3 Milliarden Euro sind 2020 für Investitionen geplant. Das entspricht einer Quote von 10,1 Prozent. «Wir meinen es wirklich ernst mit Investitionen in die Infrastruktur», sagte Plambeck. Er verwies zudem auf zusätzliche Stellen für Polizei, Staatsanwälte, Richter und Lehrer. «Die Haushaltsdebatte wird deutlich machen, dass Jamaika auch in Zeiten zurückgehender Haushaltsmittel gute Politik gestalten kann», sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. «Klimaschutz und Bildung müssen für uns dabei eine herausragende Rolle spielen.»

Es werde schwieriger, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. 2020 nehme das Land laut Mai-Steuerschätzung 89 Millionen Euro weniger ein als bis dato geplant. Vogt warnte vor falschen Versprechungen. «Die von der SPD geforderte beitragsfreie Kita würde jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, den das Land nicht hat.»

Um die Kita-Reform geht es am Freitag. Kernstück im Regierungsentwurf ist ein Deckel der Elternbeiträge bei 226 Euro im Monat für acht Stunden Betreuung von Ü-3-Kindern und bei 288 Euro für die kleineren. Schleswig-Holstein gehe als einziges norddeutsches Bundesland nicht in Richtung Beitragsfreiheit, rügte Stegner. 2017 habe das Land 2000 Euro je Platz gezahlt, 2022 würden es 4400, sagte CDU-Sozialpolitikerin Katja Rathje-Hoffmann. Der Kostenanteil der Kommunen sinke von mehr als 50 Prozent bis 2022 auf 39 Prozent.

Thema einer Aktuellen Stunde ist am Donnerstag die Klimapolitik. Schleswig-Holstein könne mit dem Paket des Bundes sehr zufrieden sein, sagte CDU-Fraktionschef Koch. Es finde sich fast alles wieder, was im Interesse des Landes sei: Einstieg in den CO2-Preis, Landstrom für Schiffe, Wasserstoff-Technik und Bahnverkehr hob er hervor.

SSW-Fraktionschef Lars Harms zog eine kritische Zwischenbilanz für Jamaika. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP habe in zentralen Feldern wie Wohnen und Klimaschutz versagt. Dies lastete Harms besonders den Grünen an, da diese die Schlüsselressorts Finanzen und Umwelt führen. Beim Windenergie-Ausbau sei der Naturschutz aufgeweicht worden. Der Landtag befasst sich bis Freitag auch mit der Volksinitiative für bezahlbares Wohnen, mit einer Vereinfachung der Bauordnung und der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Dem Ansinnen der Volksinitiative, ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung in der Landesverfassung zu verankern, will Jamaika nicht folgen. Damit möchte Stegner besonders die Grünen vorführen: Die SPD hat zu dem Thema eine namentliche Abstimmung beantragt.