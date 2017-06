Gesundheit : Hausarztzentren sollen Versorgung auf dem Lande sichern

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Mit einem Bündel von Maßnahmen will die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) einem Ärztemangel vor allem auf dem Land entgegenwirken. Dazu gehören neue ambulante Versorgungsstrukturen, die Entlastung von Ärzten durch qualifiziertes Praxispersonal und der Einsatz von Telemedizin, wie die KVSH am Dienstag in Kiel erläuterte. Es werde immer schwerer, Nachfolger für Landarztpraxen zu finden. «Um auf diese Entwicklung reagieren zu können, sind neue Wege in der ambulanten medizinischen Versorgung und passgenaue regionale Lösungen gefragt», sagte die KVSH-Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke. Dazu gehört, dass sich Ärzte an einem gut erreichbaren Ort auf dem Lande zusammenschließen und mit einem Hausarztzentrum die medizinische Versorgung sichern.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:39 Uhr