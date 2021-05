Gesundheit : Hausärzteverband: Kaum Impfstoff für Erstimpfungen

In Kürze soll die Priorisierung in der Impfreihenfolge fallen. Auch in Hamburg kann dann jeder beim Hausarzt gegen Corona geimpft werden - wenn es denn genügend Impfstoff gibt. Und da fangen die Probleme an.

Hamburg | Hamburgs Hausärzte können mangels Impfstoffs kaum mehr Erstimpfungstermine anbieten. „Wir bekommen wenig bis gar keinen Impfstoff für Erstimpfungen“, sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg, Jana Husemann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt auch Praxen, die nicht einmal ausreichend Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfung...

