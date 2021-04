Gesundheit : Hausärzte im Norden rüsten sich für Corona-Impfstart

Die Hausärzte in Schleswig-Holstein steigen wie ihre Kollegen in ganz Deutschland in die Corona-Schutzimpfungen ein.

„Die meisten starten wohl morgen", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH), Nikolaus Schmidt, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für einen Start schon am Dienstag fehlte überwiegend noch der Impfstoff. „Dieser ist uns sicher zugesagt bis Mittwochmittag", sagte der Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Thomas Maurer. Dann ...

