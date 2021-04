Gesundheit : Hausärzte beginnen mit Corona-Impfungen

Wer sich in Deutschland impfen lassen möchte, geht normalerweise zu seinem Hausarzt. Bei Corona galt das bislang nicht, weil die Impfstoffe knapp und nicht leicht zu verteilen waren. Doch jetzt sollen die Hamburger den Virenschutz auch in den Praxen bekommen.

Hamburg | Gut drei Monate nach Beginn der Corona-Impfungen sollen sich Hamburger nun auch in ihren Hausarztpraxen impfen lassen können. Noch in dieser Woche beginnen die Hausärzte mit der Aktion, wie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Walter Plassmann, am Dienstag sagte. Von den 940 000 Impfdosen, die Bund und Länder erwar...

