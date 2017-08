Boxen : Harutyunyan lobt Box-Team: «Da ist einiges drin»

Erstmals nach 22 Jahren ist Deutschland wieder Gastgeber einer Weltmeisterschaft der Amateurboxer. Die Titelkämpfe werden von heute bis zum 2. September in der Sporthalle Hamburg ausgetragen. 243 Faustkämpfer aus 75 Ländern steigen in Hamburg in den Ring, darunter auch zahlreiche olympische Medaillengewinner von Rio.