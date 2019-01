Metalle : Harings wird neuer Chef von Aurubis

Der Kupferhersteller Aurubis bekommt vom 1. Juli an einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Roland Harings werde zu dem Stichtag Jürgen Schachler ersetzen, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch mit. Der 55-Jährige hatte zuvor das Unternehmen MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH geleitet. Sein Vertrag in Hamburg läuft zunächst drei Jahre.

von dpa

30. Januar 2019, 19:05 Uhr

«Mit Harings konnte Aurubis einen äußerst erfolgreichen Manager mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Rohstoffindustrie – Aluminium, Kupfer und Messing – gewinnen», sagte Aufsichtsratschef Fritz Vahrenholt. Schachler hatte Mitte Dezember bekanntgegeben, das Unternehmen Ende Juni, kurz vor seinem 65. Geburtstag, zu verlassen.