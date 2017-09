Literatur : Harbourfront-Literaturfestival startet mit Peter Wohlleben

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Den thematischen Schwerpunkt stellt die Türkei dar: Die Literatur und die Freiheit des Wortes stehen bei dem diesjährigen Literaturfestival im Vordergrund. «Wir wollen damit dazu beitragen, Brücken zu bauen und die Kräfte innerhalb der Türkei zu stärken, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen», hatte das Festivalteam erklärt.

Im Rahmen des Debütantensalons gibt es acht Nachwuchsautoren zu entdecken, unter denen am Ende des Festivals der mit 10 000 Euro dotierte Klaus-Michael-Kühne-Preis ausgelobt wird. Das mit 3000 Euro dotierte «Hamburger Tüddelband» für den besten Kindergeschichten-Erzähler des Jahres geht in diesem Jahr an die Hamburger Illustratorin und Autorin Birte Müller. Das Kinder- und Jugendbuchprogramm bietet insgesamt zehn Veranstaltungen.

13.Sep.2017