Literatur : Harbourfront-Festival bietet sechs Wochen Literatur im Hafen

Zum 13. Mal präsentiert das Harbourfront-Literaturfestival im Herbst die wichtigsten Neuerscheinungen. In diesem Jahr sind wieder viele Gäste aus dem Ausland dabei. Und ein ziemlich junger Autor.

Hamburg | Unter dem Motto „Es geht weiter!“ verwandelt das Harbourfront-Literaturfestival auch in diesem Jahr den Hamburger Hafen für sechs Wochen in einen Treffpunkt der Literatur. Eröffnet werde das Festival am 9. September von Bestseller-Autor Frank Schätzing im Kleinen Saal der Elbphilharmonie, der sein neuestes Buch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.