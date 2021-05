Schifffahrt : Hapag-Lloyd: Beteiligung am Container Terminal Wilhelmshaven

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd erwägt offensichtlich die Übernahme von 30 Prozent der Betreibergesellschaft des Container Terminals Wilhelmshaven.

Hamburg | Voraussichtlich von 2023 an soll dann ein Liniendienst von Hamburg abgezogen und an Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen abgefertigt werden. Für die Hansestadt bedeutete dies einen Umschlagsverlust von bis zu 250.000 Standardcontainern (TEU) pro Jahr. Die Anteile der Betreibergesellschaft am JadeWeserPort sei Hapag-Lloyd von APM Terminals, einem S...

